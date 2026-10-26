Ballon d’Or 2026 : le classement de la 30e à la 26e place

La soirée du Ballon d’Or 2026 est enfin lancée. En attendant le début de la cérémonie, programmé à 21h à Londres, France Football dévoile une partie du classement final. Les noms classés de la 30e à la 26e place viennent d’être annoncés. Vainqueur de la Premier League avec Arsenal, William Saliba termine à la 29e place ex æquo avec Sadio Mané, vainqueur de la Saudi Pro League avec Al-Nassr et de la CAN avec le Sénégal.

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Ranked at the 26th place of the 2026 Ballon d’Or Dayot Upamecano @FCBayern @equipedefrance #ballondor https://t.co/lMHcIqgHH4 — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

Très performant avec le Mexique lors de la dernière Coupe du Monde et meilleur buteur du championnat saoudien la saison passée (33 buts), Julián Quiñones (Al-Qadisiya) finit à la 28e position. Meilleur passeur de l’histoire du championnat d’Angleterre sur une saison, Bruno Fernandes (Man Utd/Portugal) se classe à la 27e place. Taulier du Bayern Munich et de l’équipe de France, Dayot Upamecano (France) termine à la 26e position.