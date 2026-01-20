Monaco : Ansu Fati encense Mbappé avant le choc face au Real Madrid

Ce soir, Ansu Fati s’apprête à vivre un rendez-vous à part face au Real Madrid en Ligue des Champions. Prêté à Monaco par le FC Barcelone, l’attaquant espagnol retrouve un adversaire chargé de symboles. « Contre le Real Madrid, c’est toujours un Clásico », a-t-il confié à Movistar+, soulignant l’intensité particulière de cette affiche, même sous les couleurs monégasques. Pour le joueur formé à La Masia, ce déplacement au Bernabéu représente bien plus qu’un simple match européen.

Au-delà de l’enjeu collectif, Fati sait que Monaco aura fort à faire face à une équipe madrilène emmenée notamment par Kylian Mbappé, qu’il n’a pas manqué d’encenser. « C’est un grand joueur, pour moi il est numéro un », a-t-il reconnu, tout en se projetant sur la confrontation du soir. De retour de blessure et décisif depuis son arrivée en Principauté - 7 buts toutes compétitions confondues - l’Espagnol espère peser dans ce choc de C1 et aider Monaco à créer l’exploit face au géant madrilène.