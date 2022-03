Arsène Wenger veut reprendre du service

La suite après cette publicité

Le temps file. Voilà déjà bientôt 4 ans qu'Arsène Wenger a quitté Arsenal. L'Alsacien de 72 ans joue désormais les lobbyistes de la FIFA pour tenter d'instaurer une Coupe du monde tous les deux ans, en plus de jouer les rôles de consultant ici et là. Mais le terrain lui manque et il le dit. Annoncé par nos soins proche du PSG dans un rôle au sein de l'organigramme, il se pourrait bien qu'il reprenne du service dans les prochaines semaines. Invité de beIN Sports il y a quelques heures, il a évoqué son avenir et son désir ardant de revenir sur le devant de la scène.

«Vous savez, je peux contribuer d'une manière différente. Ça me manque toujours. L'intensité me manque toujours. Et donc dans l'ensemble, je suis toujours vulnérable. Je suis comme un gars qui ne se drogue plus. Je pense aussi que je peux contribuer d'une manière différente. Et si je peux le faire dans le monde entier, c'est satisfaisant», reconnaît celui qui a dirigé Arsenal pendant 22 ans. «Je suis comme vous, je suis un fan d'Arsenal. C'est plus que regarder le football, c'est un mode de vie», se réjouit-il.

Il veut revenir

Pas question en revanche de revenir chez les Gunners qui sont très bien menés en ce moment par Mikel Arteta. En revanche, il y a comme quelque chose qui s'en est allée en lui depuis qu'il a pris du recul. «C'est se soucier du beau jeu, des valeurs que nous chérissons, et aussi, de ce truc qui va dans notre corps, dans chaque cellule de notre corps. Nous nous soucions, nous nous inquiétons, nous sommes désespérés, mais quand vous venez ici, ce théâtre de rêves, nous réalisons ce que cela signifie.»

Plus que jamais, le terrain et son adrénaline lui manquent. Retrouvera-t-il un poste d'entraîneur ou bien décidera-t-il d'intégrer une direction ? Seul l'avenir peut nous répondre mais le PSG n'est pas l'unique projet qui pourrait intéresser Arsène Wenger. Certes, son âge avance mais il ne faut pas oublier qu'un certain Didier Deschamps voit son contrat à la tête de l'équipe de France se terminer après la Coupe du monde à la fin de l'année. Wenger aurait tout du profil idéal pour reprendre le flambeau.