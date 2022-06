Chelsea et Manchester United veulent l'ancien directeur sportif de Liverpool

Les succès de Liverpool lors de ses dernières années sont dus au très bon travail de Jürgen Klopp évidemment, mais également à celui, dans l'ombre, de Michael Edwards, le directeur sportif des Reds de 2011 jusqu'à l'été dernier. Il savait trouver des joueurs à fort potentiel qui s'incorporaient parfaitement au style de jeu de l'entraîneur allemand, tels Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Virgil van Dijk et Fabinho.

La suite après cette publicité

Un directeur sportif de ce talent, libre sur le marché, ça n'arrive pas tous les jours. Chelsea et Manchester United l'ont bien compris, selon The Daily Mail. Les Blues et les Red Devils sont à un carrefour cet été. À Londres, la direction a changé et il faut désormais trouver un remplaçant à Marina Granovskaia tandis qu'à Manchester, la révolution est en marche avec l'arrivée d'Erik Ten Hag, mais cela doit être confirmée par des arrivées.