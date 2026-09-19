Paris FC : la réaction à chaud de Maxime Lopez après le succès contre Strasbourg

Le Paris FC poursuit son début de saison prometteur en Ligue 1. Toujours invaincus, les Parisiens l’ont emporté (2-1) contre Strasbourg, ce samedi, lors de la 5e journée. Passeur décisif sur le second but francilien, signé Pablo Pagis, Maxime Lopez s’est arrêté au micro d’Abou Diaby et de Ligue 1+ pour revenir sur la très belle performance des siens, qui leur permet par ailleurs de monter provisoirement à la 2e place du championnat de France.

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« On a mis énormément d’intensité. On a fait une grosse première mi-temps, je pense que le 1-0 est mal payé. On a continué en deuxième période, on a marqué ce deuxième but. On a eu de la continuité dans le match, on a vraiment été bons, on a affronté une belle équipe. On a fait un match complet. Maintenant, on va aller se reposer. Ce qu’a dit Liam Rosenior à la pause ? On va dire qu’il a tapé du poing sur la table, parce qu’on a eu de grosses situations pour mener largement. Ça nous a fait du bien, des fois quand on mène, on s’endort un peu et c’est là qu’on est en danger. »