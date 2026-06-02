La vidéo marrante de Kylian Mbappé avec les Minions

Kylian Mbappé s’offre une nouvelle apparition remarquée… cette fois au cinéma. L’attaquant du Real Madrid figure dans la dernière bande-annonce du prochain film d’animation issu de l’univers « Moi, Moche et Méchant », intitulé « Minions et Monstres ». Dans cette séquence promotionnelle dévoilée par Illumination, il apparaît aux côtés des Minions dans une scène de football face à une équipe de créatures, avant de conclure l’action en inscrivant un but.

La suite après cette publicité

The pitch just unleashed a different kind of monster. ⚽️🔥

Get your tickets now to see Minions & Monsters, only in theaters July 1. pic.twitter.com/VOxYTAhkHG — Minions (@Minions) June 1, 2026

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie du studio pour promouvoir le septième volet de la franchise, attendu en salles le 1er juillet prochain. Une mise en avant qui intervient après une saison particulièrement prolifique pour Mbappé, auteur de 42 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. L’ancien joueur du PSG tentera de guider la France vers une 3e étoile cet été en Amérique lors du Mondial 2026.