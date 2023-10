FC Barcelone - Real Madrid : les compositions officielles

Qui va remporter le 255e Clasico de l’histoire ? Ce samedi, le FC Barcelone, invaincu lors de ses 13 matches toutes compétitions confondues cette saison, accueille le Real Madrid, vainqueur de huit de ses dix premiers matches de Liga. Avant cette rencontre, les Blaugranas sont troisièmes avec 24 points tandis que les Merengues sont deuxièmes avec 25 unités. Gérone, sensation de ce début de saison en Espagne, est l’actuel leader du championnat ibérique (28 points). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h15.

Pour ce Clasico, Xavi, privé de Pedri, Sergi Roberto et De Jong, aligne un 4-3-3 avec Ronald Araujo en latéral droit et Joao Cancelo dans l’entrejeu aux côtés de Gundogan et Gavi. Devant, Joao Félix et Fermin accompagneront Ferran Torres, seul en pointe. Raphinha, Koundé et Lewandowski, de retour de blessure, débutent sur le banc. Carlo Ancelotti, lui, ne chamboule pas ses plans et aligne également un 4-3-3, comme à son habitude, avec les Français Ferland Mendy, au poste de latéral gauche, et Tchouaméni, dans le trio du milieu avec Kroos et Valverde. Bellingham, lui, démarre derrière Rodrygo et Vinicius Jr.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : ter Stegen - Araujo, Christensen, I.Martinez, Baldé - Cancelo, Gundogan, Gavi - Fermin, F.Torres, Félix

Real Madrid : Kepa - Carvajal, Rudiger, Alaba, F.Mendy - Valverde, Tchouaméni, Kroos - Bellingham - Vinicius, Rodrygo