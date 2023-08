PSG : Kylian Mbappé fait une croix sur 200 M€ !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’est pas près de retrouver les pelouses de Ligue 1. Mis à disposition du loft par le PSG depuis son refus de prolonger, et de quitter le club en cas d’offre, l’attaquant a tout de même touché une première prime de fidélité de 40 M€ le 31 juillet dernier, et doit en empocher une seconde le 1er septembre, après la fin du mercato, de la même somme. Il n’est évidement pas à plaindre et son avenir est également une histoire de gros sous. En revanche, Le Monde nous apprend ce jeudi que le champion du monde fait une croix sur 200 M€ en refusant de prolonger le contrat qui court actuellement jusqu’en 2024.

Le bail paraphé en mai 2022 contient quelques détails financiers. Dans l’état actuel des choses, Mbappé se prive d’une prime à la signature de 60 M€ brut, ainsi que d’une autre prime de fidélité de 55 M€ payable en deux fois. En plus de cela viennent une autre prime de 9,5 M€, réglable en deux fois elle aussi, et le salaire brut de 75 M€ promis pour la saison 2024/2025. C’est donc un total de 199,5 M€ qui s’envole, venant contredire le discours du club, affirmant que le joueur privilégie son intérêt financier. Ce dernier percevra tout de même 178 M€ pour cet exercice 2023/2024 entre les primes prévues dans son contrat et sa rémunération.