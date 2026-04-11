Menu Rechercher
Commenter 13
Matchs Amicaux

RC Lens : le Stade Bollaert rempli pour le match en soutien à Christophe Gleizes

Par Allan Brevi
1 min.
Les supporters lensois @Maxppp

Le Racing Club de Lens a peut-être vu son match face au PSG reporté, mais le Stade Bollaert-Delelis n’a pas sonné creux pour autant. Bien au contraire. Opposés au FC Rouen dans une rencontre amicale et solidaire, les Sang et Or ont rempli leur enceinte pour une cause bien plus grande que le football : soutenir Christophe Gleizes, journaliste français toujours détenu en Algérie. Dans une ambiance engagée et mobilisée, supporters, joueurs et dirigeants ont répondu présents pour faire de ce rendez-vous un moment fort du week-end.

La suite après cette publicité
L1+
"Faire vivre Bollaert pour faire rayonner une cause."

Le directeur général du @RCLens, Benjamin Parrot, présente ce #RCLFCR en soutien à Christophe Gleizes 🙏

@sofoot @RSF_inter #FreeGleizes
Voir sur X

Une mobilisation saluée en interne, notamment par le directeur général lensois Benjamin Parrot, qui a parfaitement résumé l’esprit de l’événement au micro de Ligue 1+ : « faire vivre Bollaert pour faire rayonner une cause ». Un message fort, à l’image de cette initiative qui dépasse le cadre sportif, et qui témoigne une nouvelle fois de l’engagement du club artésien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Lens
Rouen

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Lens Logo Lens
Rouen Logo Rouen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier