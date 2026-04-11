RC Lens : le Stade Bollaert rempli pour le match en soutien à Christophe Gleizes

Le Racing Club de Lens a peut-être vu son match face au PSG reporté, mais le Stade Bollaert-Delelis n’a pas sonné creux pour autant. Bien au contraire. Opposés au FC Rouen dans une rencontre amicale et solidaire, les Sang et Or ont rempli leur enceinte pour une cause bien plus grande que le football : soutenir Christophe Gleizes, journaliste français toujours détenu en Algérie. Dans une ambiance engagée et mobilisée, supporters, joueurs et dirigeants ont répondu présents pour faire de ce rendez-vous un moment fort du week-end.

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Une mobilisation saluée en interne, notamment par le directeur général lensois Benjamin Parrot, qui a parfaitement résumé l’esprit de l’événement au micro de Ligue 1+ : « faire vivre Bollaert pour faire rayonner une cause ». Un message fort, à l’image de cette initiative qui dépasse le cadre sportif, et qui témoigne une nouvelle fois de l’engagement du club artésien.