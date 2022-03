Barça : Ronald Araujo vers une prolongation ?

Selon Sport, le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araujo serait ravi par le projet du club et du coach Xavi, ce qui l'aurait convaincu de prolonger avec les Blaugranas. L’Uruguayen de 23 ans dont le contrat à Barcelone expire en juin 2023 a rejeté il y a plusieurs semaines une première offre des dirigeants catalans mais il semblerait que les choses aient changé depuis car le joueur est heureux et satisfait du rôle qu’il a dans l’équipe de Xavi et au sein du projet du club barcelonais.

Selon le journal espagnol, Araujo apprécie sa vie à Barcelone, c’est pourquoi le défenseur de la Céleste souhaiterait absolument prolonger au Barça mais pas à n’importe quel prix. Le club catalan est encore serein sur ce dossier même si le joueur intéresse des clubs étrangers, notamment des clubs anglais qui pourraient proposer un plus gros salaire au défenseur barcelonais. Cette saison Ronald Araujo a disputé 33 matchs avec Barcelone et inscrit quatre buts.