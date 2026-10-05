Le Bayern Munich est en panique totale pour Michael Olise !

Michael Olise est en train de mettre tout le monde d’accord, et pas seulement à Munich. Auteur d’une trêve internationale particulièrement convaincante avec l’équipe de France, l’ailier du Bayern confirme semaine après semaine qu’il appartient désormais au très haut niveau. Ses performances avec les Bleus ont encore renforcé son statut et, forcément, attiré davantage les regards sur son avenir. Car derrière les sourires et les prestations XXL, une question commence sérieusement à inquiéter les dirigeants bavarois : Michael Olise sera-t-il encore au Bayern dans les prochaines années ? A en croire les récentes informations diffusées par Sport Bild, aucun véritable échange n’a encore débuté concernant une prolongation et surtout, le Français n’aurait toujours pas clairement fait savoir s’il souhaitait poursuivre son aventure en Bavière.

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Une situation qui commence à faire naître une certaine inquiétude en interne. Le problème est d’autant plus sérieux que le Bayern sait qu’il devra sortir le chéquier pour conserver son joyau. En effet, les dirigeants munichois seraient prêts à lui proposer un contrat XXL pouvant aller jusqu’en 2032, avec un salaire qui placerait Olise parmi les joueurs les mieux rémunérés du club. Mais le Français aurait également une exigence bien précise : disposer d’une clause libératoire dans son futur contrat. Une demande qui rappelle notamment son passage à Crystal Palace et qui n’est pas anodine, puisque plusieurs cadres du vestiaire, comme Harry Kane ou Jamal Musiala, bénéficient eux aussi de ce type de mécanisme.

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Une clause problématique

Pour le Bayern, accepter cette condition reviendrait donc à prendre le risque de perdre plus facilement son phénomène à l’avenir. Et c’est précisément cette incertitude qui commence à faire paniquer les dirigeants. D’après les informations du média allemand, le Bayern se prépare déjà à des négociations «très, très difficiles», alors même qu’elles n’ont pas véritablement commencé. Max Eberl aurait d’ailleurs fixé un «soft ultimatum» à Olise, en demandant au principal concerné qu’il se positionne d’ici l’été prochain. Un message clair au moment où Olise enchaîne les performances de haut niveau et voit sa valeur sportive et son pouvoir de négociation augmenter. Auteur d’une nouvelle trêve internationale réussie, le natif de Londres reste, en effet, en position de force concernant les discussions autour de son avenir.

Vous l’aurez compris, le Bayern n’est pas encore dans une situation de crise mais le signal d’alarme est bel et bien allumé. Olise est devenu un élément essentiel du projet bavarois et personne, en interne, ne souhaite imaginer un avenir sans lui. Pourtant, tant que le Français n’aura pas donné de garantie sur ses intentions, le doute continuera de planer au-dessus de l’Allianz Arena. Le Bayern doit désormais avancer avec prudence, trouver les arguments sportifs et financiers capables de convaincre son ailier et, surtout, éviter que ce dossier ne devienne un feuilleton interminable. Car une chose est certaine : après avoir impressionné avec la France, Michael Olise possède désormais encore plus de poids dans ce bras de fer. Et c’est bien cela qui inquiète le plus le Bayern.