Espagne : la pique d’Aymeric Laporte à Didier Deschamps

Aymeric Laporte est revenu sur son choix de représenter l’Espagne, un tournant directement lié à sa situation avec les Bleus. Dans un entretien accordé à Mario Suárez sur YouTube, le défenseur de l’Athletic Club a expliqué que le manque de confiance du sélectionneur français avait pesé dans sa décision : « toute ma famille est française, et en France, le patriotisme est très fort. J’ai toujours aimé la France, mon pays d’origine, mais quand on vit une situation comme la mienne, on est obligé de revoir sa position. L’Athletic Bilbao m’a accueilli à bras ouverts, et c’est là que j’ai le plus progressé. Le sélectionneur de l’équipe de France ne comptait pas du tout sur moi, alors j’ai décidé de partir. » Naturalisé espagnol en 2021, Laporte assume donc pleinement ce choix, alors qu’il a remporté avec la Roja la Coupe du Monde 2026, la Ligue des Nations et l’Euro 2024.

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Très attaché à l’Espagne, le défenseur a également insisté sur l’importance de son environnement familial dans ce sentiment d’appartenance : « Ma femme, ma famille et mes enfants sont d’ici. Je me sens très attaché à l’Espagne. » Laporte, qui apprécie particulièrement se livrer dans de longues interviews, a aussi raconté le processus qui l’a conduit à changer de sélection : « nous avons convenu qu’il s’agissait d’une opportunité unique à ne pas manquer. » Une décision qu’il relie directement à son histoire personnelle et à la place qui lui avait été accordée, ou non, avec l’équipe de France.