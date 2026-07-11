Ligue 1 : Louis Mafouta rejoint Le Mans

Comme révélé sur notre site ces derniers jours, Le Mans avait fait de Louis Mafouta l’une de ses pistes au poste de numéro neuf pour cet été. Ce samedi, le club sarthois a officialisé l’arrivée de l’attaquant centrafricain qui sort d’une saison à 15 buts et 4 passes décisives avec Guingamp en L2. Mafouta a signé un contrat jusqu’en 2028 avec le promu, assorti d’une année en option.

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«Louis Mafouta rejoint les Sang et Or. Le Mans FC est heureux d’annoncer, ce samedi, la signature de Louis Mafouta (32 ans, 1,86 m), deuxième meilleur buteur de Ligue 2 BKT la saison dernière. Auteur de 15 réalisations et 2 passes décisives pour l’En Avant Guingamp, il s’est engagé avec les Sang et Or jusqu’en 2028 avec une saison supplémentaire en option», indique le communiqué du Mans. Il est la deuxième recue mancelle de l’été après Billal Brahimi, revenu au club cinq ans après son premier passage.