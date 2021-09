Liga : la Real Sociedad enchaîne à Cadix

Après les victoires de l'Atlético de Madrid face à l'Espanyol Barcelone (2-1) et de Valence contre Osasuno (4-1), la quatrième journée de Liga se poursuivait ce dimanche à 18h30. Au Ramón de Carranza, Cadix, qui restait sur deux matches nuls et une défaite, recevait la Real Sociedad fort de deux succès contre le Rayo (1-0) et Levante (1-0) après sa défaite face au Barça (2-4) en ouverture. À la recherche d'une première victoire dans ce championnat espagnol, les hommes d'Alvaro Cervera se présentaient en 4-4-2 avec la présence d'Alvaro Negredo à la pointe de l'attaque. En face, les coéquipiers du talentueux Alexander Isak, titulaire sur le front de l'attaque, s'avançaient en 4-5-1 et espéraient bien signer un troisième succès de rang.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre largement dominée par les Txuri-urdinak (78% de possession de balle), les partenaires de Mikel Merino faisaient longtemps preuve de maladresse devant le but de Cadix (4 tirs cadrés sur 16 tentatives) mais trouvaient finalement la faille par l'intermédiaire de Mikel Oyarzabal, auteur d'un doublé (2-0, 71e, 84e). Avec cette nouvelle victoire (2-0), la Real Sociedad monte provisoirement sur le podium de la Liga en attendant le match du Real Madrid, opposé au Celta ce dimanche à 21 heures. De son côté, Cadix glisse à la 16ème place et n'a toujours pas trouvé le chemin de la victoire cette saison.

Le classement complet de la Liga