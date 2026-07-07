Arsenal boucle l’arrivée surprise du Français Illan Meslier

Voilà un transfert assez étonnant pour les champions d’Angleterre. En effet, les Gunners sont sur le point de s’offrir le portier tricolore Illan Meslier, libre de tout contrat après son départ de Leeds United, informe The Athletic. Le gardien français de 26 ans doit encore passer sa visite médicale avant d’être officiellement annoncé par le club londonien, mais s’est déjà mis d’accord pour intégrer les rangs du club londonien et figurer parmi les concurrents de David Raya, le portier titulaire de Mikel Arteta.

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Après 215 rencontres disputées en sept saisons sous les couleurs des Peacocks, Meslier avait perdu sa place de titulaire lors de l’exercice 2024-2025 en raison de performances jugées trop irrégulières par Daniel Farke. Alors que Lucas Perri avait été recruté contre 15 millions d’euros cet été et que Karl Darlow avait fait sensation, le portier tricolore a rapidement été rétrogradé par l’entraîneur allemand. Son dernier match avec les Peacocks remonte à un nul face à Swansea City en mars 2025, mettant un terme à une aventure où il avait été numéro un incontesté pendant plusieurs saisons.

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Illan Meslier arrive en tant que troisième gardien

Arrivé à l’époque de Marcelo Bielsa, Illan Meslier était donc invité à trouver un nouveau challenge. Il était un temps proche de la Turquie l’hiver dernier et nous vous expliquions l’été dernier que Lorient observait avec attention la perspective d’un come-back de l’enfant du club. Mais il poursuivra finalement l’aventure dans la rotation des Gunners. Du côté d’Arsenal, cette arrivée ne remettrait pas en cause la hiérarchie des gardiens. David Raya et Kepa Arrizabalaga, dont l’avenir sous les couleurs des Gunners est tout de même incertain, resteront les principales options de Mikel Arteta.

Meslier viendrait ainsi renforcer la profondeur de l’effectif avec son importante expérience du championnat anglais afin de permettre aux gardiens plus jeunes de partir en prêt. Cette opération pourrait, en effet, profiter à Tommy Setford. Considéré comme l’un des gardiens d’avenir du club, l’international anglais U21 devrait être prêté afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Arsenal estime que cette solution est la plus adaptée à son développement, tandis que l’arrivée de Meslier permettrait d’assurer une rotation de qualité à moindre coût.