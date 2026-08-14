Jadon Sancho a une préférence pour la suite de sa carrière

Mais où jouera Jadon Sancho cette saison ? Lui-même ne le sait pas encore. Son contrat avec Manchester United s’est arrêté le 30 juin dernier. Il est libre de s’engager où bon lui semble et attend la bonne opportunité du côté de Flixton, un club amateur avec qui il entretient sa forme physique.

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L’ailier de 26 ans n’a pas vraiment de pistes pour la suite mais il a une préférence. D’après la BBC, il privilégie un départ vers l’étranger plutôt que de poursuivre en Premier League après ses échecs chez les Red Devils, mais aussi à Chelsea puis à Aston Villa, où il était prêté ces deux dernières saisons.