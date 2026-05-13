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Ligue 1

Lens : les mots forts de Sangaré malgré la défaite face au PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mamadou Sangaré sous les couleurs du RC Lens. @Maxppp
Lens 0-2 PSG

Le PSG est officiellement champion de France. Dans le choc face au deuxième de Ligue 1, le RC Lens, les Parisiens ont beaucoup souffert face à une belle équipe du RC Lens qui aura mérité d’y croire jusqu’au bout. Après la rencontre, Mamadou Sangaré, s’est confié sur la rencontre et la saison lensoise. Et il est très heureux d’avoir vécu cette saison avec les Sang et Or.

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«On méritait mieux, on a fait un très grand match. On est tombé sur un très grand gardien en face. On peut être fier de nous et de notre saison. On doit continuer comme ça. Je suis fier de mon équipe et du visage qu’on a montré. Vous avez vu, chacun a joué pour tout le monde, il n’y avait pas d’individualité, ça fait plaisir à voir. On va tout donner le 22 mai pour remporter cette coupe.»

Pub. le - MAJ le
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