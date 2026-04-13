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Christophe Dugarry se paye encore Rayan Cherki

Par Kevin Massampu
1 min.
Christophe Dugarry a taclé l'équipe de France @Maxppp

Dimnache après-midi, Manchester City a déroulé sur le terrain de Chelsea en s’imposant (0-3) dans un choc important pour relancer la course au titre de Premier League. Une rencontre marquée par la prestation XXL de Rayan Cherki, auteur de deux passes décisives pour Nico O’Reilly, puis Marc Guehi. Salué par la presse anglaise, le milieu offensif de 22 ans possède néanmoins encore des détracteurs en France. À l’image de Christophe Dugarry, qui ne comprend pas pourquoi l’ancien Lyonnais devrait avoir un traitement différent des autres joueurs.

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« Il est différent de qui ? C’est quoi le style Cherki ? Les autres, ils sont aveugles ? C’est des guignols ? Il est différent de qui ce gars ? Pourquoi on devrait le traiter différemment ? Il est meilleur que Olise ? Il est meilleur que Doué ? Il est meilleur que Barcola ? Faut arrêter de croire qu’à chaque fois qu’il touche le ballon, c’est un one-man-show… Il faut de l’efficacité dans son jeu. Pep Guardiola l’a dit, et il a aussi expliqué qu’il doit presser davantage, et dans le football moderne, c’est important », a lâché le Champion du Monde 1998 sur RMC, pas très fan du Cityzen.

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