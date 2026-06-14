Coupe du Monde 2026 : comment une ville du Kansas est tombée folle amoureuse de l’Algérie ?

C’est probablement l’histoire d’amour la plus improbable et rafraîchissante de cette Coupe du Monde 2026. À plus de 10 000 km d’Alger, la petite ville universitaire de Lawrence, située dans l’État du Kansas, s’est prise d’une affection passionnée pour l’équipe nationale d’Algérie. Choisie comme camp de base par les Fennecs, cette commune de 97 000 habitants vibre désormais au rythme de la sélection algérienne, transcendant totalement les barrières culturelles et les clichés politiques qui entourent habituellement ce bastion républicain du Midwest américain.

La suite après cette publicité

Dès l’arrivée de la délégation algérienne dans la nuit du dimanche 7 juin, la magie a opéré. Plus de 300 supporters, mêlant des Algériens résidents dans la région et des habitants locaux, attendaient Riyad Mahrez et ses coéquipiers sous la pluie devant leur hôtel pour leur offrir un accueil digne d’une équipe locale. Escortés par un important dispositif policier depuis l’aéroport de Kansas City, les Verts ont immédiatement mesuré l’ampleur de la ferveur qui allait les accompagner. Alors que d’autres géants comme l’Angleterre, les Pays-Bas ou l’Argentine logent dans la région, ce sont bien les Fennecs qui ont volé le cœur des habitants.

La suite après cette publicité

Quand cette ville républicaine du Midwest se met aux couleurs de l’Algérie

En l’espace de quelques jours, la ville s’est totalement métamorphosée pour célébrer ses invités. Les drapeaux algériens ont fleuri le long de Massachusetts Street, la principale artère commerçante, tandis que les arbres ont été illuminés de vert, de blanc et de rouge. Les commerçants locaux ont rivalisé d’imagination. Comme s’ils étaient en Algérie, une fabrique de bougies a créé des modèles uniques à l’effigie du fennec et les cafés de la ville diffusent désormais des musiques traditionnelles algériennes. Très reconnaissants de voir leur village être choisi par une sélection nationale, les habitants de Lawrence ont tout simplement prêté allégeance aux Fennecs pour ce Mondial.

Si les habitants de Lawrence avouent qu’ils ne connaissaient que les grandes lignes de l’histoire de ce pays bordé par la Méditerranée, comme le rapportent plusieurs médias, leur désir d’apprendre et de partager semble immense. Portés par cet élan, les résidents se peignent le visage et entonnent fièrement des "One, Two, Three, viva l’Algérie !" aux côtés des supporters de la diaspora dans plusieurs vidéos qui pullulent sur les réseaux sociaux. Preuve ultime de cet échange culturel unique, l’orchestre et la troupe choriste de l’université du Kansas ont carrément appris par cœur Kassaman, l’hymne national algérien, pour faire la surprise aux joueurs et les accueillir en musique avant leurs entraînements. C’est également cette même université qui a accueilli les hommes de Vladimir Petkovic pour les initier aux sports américains dans ses installations il y a quelques jours.

La suite après cette publicité

Lawrence est pour l’Algérie à la Coupe du Monde

Pour couronner cette lune de miel et marquer les esprits, l’artiste américain Stan Herd a vu les choses en grand en concevant une œuvre d’art humaine et monumentale le samedi 13 juin. Près de 800 habitants se sont rassemblés sur un vaste terrain pour former un immense drapeau algérien vivant, filmé par drone. Interrogé sur ce beau geste, l’artiste américain a déclaré au média Le Lien qu’il souhaitait créer un lien persistant avec l’Algérie : « nous voulons devenir amis avec les Algériens. Nous voulons que, dans dix ans, vous reveniez en ayant le sentiment que vous avez des amis ici. Nous avions entendu des rumeurs qu’une équipe allait venir à Lawrence, mais nous ne savions pas laquelle. Et quand nous avons découvert que c’était l’Algérie… Oh mon Dieu, c’est tellement génial. Maintenant, nous découvrons qu’il y avait toujours des Algériens ici, sans même que nous le sachions. C’est donc une opportunité pour nous de rencontrer des Algériens et aux Algériens de nous apprendre leur culture et leur mode de vie. Nous sommes ici pour soutenir l’équipe d’Algérie, on veut qu’ils battent l’Argentine. »

🇺🇸🇩🇿😍 « Je veux que les Algériens se sentent chez eux ici » : le témoignage touchant d’un policier américain de Lawrence pic.twitter.com/pBcLdbtxp0 — LeLien (@LeLienofficiel) June 13, 2026

Cette idylle se traduit également par une organisation millimétrée de la part des autorités locales, qui travaillent sur l’événement depuis deux ans. Pour chouchouter et protéger leurs nouveaux héros, la police a renforcé tous les dispositifs de sécurité entre l’hôtel, le centre d’entraînement et le stade Arrowhead de Kansas City. Preuve que Lawrence a pensé à tout pour faciliter la vie de ses visiteurs : les policiers ont été équipés d’un nouvel outil de traduction instantanée intégré à leurs caméras-piétons. Quoi de mieux pour favoriser l’histoire d’amour entre les forces de l’ordre, également épris de l’enthousiasme et le respect des supporters algériens présents sur place. Vous l’aurez compris, avant le choc entre l’Algérie et l’Argentine qui aura lieu à Kansas City dans la nuit de mardi à mercredi, Lawrence a définitivement choisi son camp.