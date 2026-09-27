Équipe de France : la stratégie de Zinédine Zidane pour calmer la tension avec les clubs

Désormais lancé dans son aventure de sélectionneur avec l’équipe de France, Zinedine Zidane a remporté son premier match avec les Bleus ce vendredi contre la Turquie (0-1). De quoi s’armer de confiance pour la suite du rassemblement automnal de septembre/octobre où les Bleus poursuivront ce lundi face à la Belgique. Le technicien de 54 ans a également pu faire étal de ses méthodes.

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Et certaines d’entre elles font déjà mouche. Sur le plan médical, le protocole est bien différent de celui qui était opéré sous l’ère Didier Deschamps, comme le rappelle RMC Sport. Ainsi pendant un rassemblement, un joueur blessé devait se rendre auparavant à Clairefontaine pour être observé par le staff des Bleus. Désormais le nouveau chef médical des Bleus, Hervé Collado, préfère une collaboration étroite avec les clubs.

Une meilleure relation avec les clubs

C’est ce qui avait été fait lors du forfait de Robin Risser après des échanges entre le staff médical de Lens et celui de la France. Le but est d’avoir plus de dialogues et d’éviter certaines situations à l’instar de celle vécue par Bradley Barcola en mars 2026. L’ancien ailier du Paris Saint-Germain était arrivé à Clairefontaine alors que les radios de sa blessure avaient été réalisées la veille par son club. Le staff actuel veut miser sur des joueurs à 100% et c’est ainsi que le forfait de Kylian Mbappé suite à sa blessure au genou contre la Turquie a été annoncé seulement une heure après la fin du match.

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Ne voulant pas aggraver certaines situations ou obliger un joueur à voyager inutilement, Hervé Collado a choisi d’offrir plus de confiance envers les clubs. Une décision qui a calmé certaines tensions puisqu’on peut se rappeler du conflit qui avait opposé le Paris Saint-Germain au staff des Bleus en septembre 2025 sur les cas Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Le staff du PSG avait alerté sur le physique de Désiré Doué qui s’était blessé lors du rassemblement. Reste désormais à savoir si ces relations assainies vont durer et avoir un bienfait sur les rassemblements de l’équipe de France.