Vente OM : le Qatar inquiet des relations entre Ajroudi et l’Arabie Saoudite ?

Et si la géopolitique internationale s’invitait dans le football et plus particulièrement en France. Car si le Qatar est déjà présent en Ligue 1 avec le PSG, notre championnat pourrait accueillir l’un de ses rivaux au Moyen-Orient : l’Arabie Saoudite.

Même si Mohamed Ayouchi Ajroudi, le porteur du projet de rachat de l’OM, est franco-tunisien, les dirigeants du club de la capitale se méfient de lui. « Du côté du Qatar, on est convaincu que derrière Ajroudi se cachent l’Arabie Saoudite et le prince héritier Mohamed Ben Salmane, désireux de transposer la rivalité entre les deux États à la Ligue 1. Lui refuse l’étiquette de « porteur de valise » et martèle tout au long de notre rencontre qu’il est un « homme de paix ». Et visiblement de réseaux », peut-on lire dans Le Parisien après un entretien avec l’homme d’affaires de 68 ans.