Manchester City - Aston Villa : les compositions officielles

Place à la dernière journée de Premier League, Manchester City reçoit Aston Villa à l’Etihad Stadium. Certains de terminer à la 2e place, les Skyblues n’ont qu’un seul objectif : s’imposer et offrir une ultime victoire à Pep Guardiola. En face, Aston Villa est 4e et vit une folle semaine avec le sacre en Europa League. Les hommes d’Unai Emery auront également un œil sur le résultat de Liverpool qui pourrait selon certains scénarios passer devant au classement. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Pour sa dernière sur le banc, Pep Guardiola opte pour un 4-3-3. Trafford au but, Lewis et Ake latéraux, une charnière avec Stones et Dias. Au milieu de terrain, Nico et Bernardo Silva sont associés, Reijnders un cran plus haut. Enfin en attaque, Savinho est à droite, Semenyo à gauche et Foden en faux neuf. Côté Villans, on démarre en 4-2-3-1. Bizot en dernier rempart, Lindelof et Mings dans l’axe de la défense, Garcia et Maatsen sur les côtés. Dans l’entrejeu, Bogarde est avec Douglas Luiz, Barkley en meneur de jeu. Du côté du secteur offensif, Buendia à gauche et Bailey à droite accompagnent Watkins.

Les compositions

Manchester City :

Aston Villa :