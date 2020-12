Le PSG tremble encore plus pour Kylian Mbappé

Mais que va donc faire Kylian Mbappé (22 ans) ? C'est un sujet compliqué au Paris Saint-Germain. Tout comme Neymar, l'attaquant international français et champion du Monde avec les Bleus en 2018 est en fin de contrat au 30 juin 2022. Et pour le moment, il n'a pas signé de prolongation de contrat. Nasser Al-Khelaïfi, le président de l'écurie francilienne, et Leonardo, le directeur sportif, évoquent des discussions, mais rien n'est encore fait.

Si rien ne bouge avant cet été, le Paris SG va devoir se demander s'il ne vaut pas mieux le vendre plutôt que d'attendre, espérer et finalement le voir partir gratuitement dans le club de son choix gratuitement en 2022. Mais les récentes actions du club français font grand bruit en Espagne, où le Real Madrid espère toujours le récupérer.

Mbappé continue à s'interroger

En effet, As explique ce dimanche matin que le champion de France en titre aurait promis à Mauricio Pochettino, qui devrait devenir l'entraîneur du Paris SG très bientôt, que le natif de Bondy resterait dans la capitale hexagonale. Toutefois, le joueur aurait été surpris, voire touché par l'éviction de Thomas Tuchel, toujours pas officialisée.

Toujours selon le quotidien espagnol, Mbappé serait encore en train d'évaluer ses options et pourrait donc décider de vouloir passer dans un championnat considéré plus fort comme l'Espagne - évidemment- et la Premier League où Liverpool et Jürgen Klopp lui font aussi les yeux doux. La Casa Blanca, elle, ne désespère pas et pense toujours être en pole position dans ce dossier.