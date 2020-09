Le Real Madrid prépare son offre pour Kylian Mbappé

L'opération Kylian Mbappé 2021 est lancée du côté du Real Madrid. As a accordé ses unes de lundi et mardi à la star du Paris SG, expliquant que la Casa Blanca était très optimiste quant à ses chances d'obtenir son transfert l'été prochain, et ce, pour plusieurs raisons.

La chaîne de télévision espagnole Cuatro révèle ce mardi davantage de détails, précisant même l'offre que préparent les Merengues pour l'attaquant de l'équipe de France. Le média ibérique parle d'une indemnité de transfert de 150 M€ et d'un salaire annuel net de 40 M€. Des émoluments qui feraient du champion du monde 2018 le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène. Le feuilleton est bel et bien lancé et il risque de durer.