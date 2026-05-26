Mercato : Girona se prépare à une immense saignée

Le verdict est tombé durant le week-end. Après une saison longue et harassante, Girona est finalement relégué en deuxième division. Une catastrophe industrielle pour l’écurie qui fait partie de la famille City Group et qui participait à la Ligue des Champions il n’y a pas si longtemps. Mais le club espagnol n’a pas réussi à sauver sa peau cette année, marquée par 9 victoires, 14 nuls et 15 défaites. Il accompagne donc Majorque et Oviedo à l’étage inférieur. Mais comme souvent dans ces cas-là, Girona sait qu’il va perdre plusieurs joueurs durant l’intersaison.

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Plusieurs départs sont attendus

«Un Girona à vendre», annonce d’ailleurs ce mardi le quotidien AS, qui précise que des départs pourront permettre au club de mieux supporter la descente d’un point de vue financier. En tête de liste des éléments qui peuvent s’en aller, on retrouve Azzedine Ounahi. Arrivé l’été dernier en provenance de Marseille, le Marocain a fini la saison avec 5 buts et 3 assists en 24 apparitions toutes compétitions confondues. Avant même la relégation, nous vous avons expliqué sur notre site que Girona pousse pour envoyer le Lion de l’Atlas à Manchester City, autre club de City Group. L’idée étant de sécuriser le joueur dont la clause libératoire est fixée à 20 M€.

Ce mardi, AS ajoute que le joueur qui a brillé en Espagne est sur les tablettes de clubs anglais et espagnols. La Coupe du Monde 2026 pourrait lui permettre d’attirer d’autres prétendants. Comme lui, Vladyslav Vanat (24 ans) se prépare aussi à plier bagages. Des écuries de Liga, dont Villarreal, sont séduites par le footballeur ukrainien sous contrat jusqu’en 2030. Viktor Tsygankov (28 ans), lui, est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam. Auteur de 7 buts et 5 assists cette saison, il est sur la rampe de départ d’autant qu’il ne lui reste qu’une année de contrat. Arnau Martinez est dans la même situation.

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Un avenir incertain

À 23 ans, celui qui compte déjà 121 matches en Liga veut continuer en Espagne, où des portes vont s’ouvrir cet été. Celle de Girona l’est déjà. Le club est vendeur et écoutera toutes les offres pour l’arrière-droit. De son côté, Marca ajoute d’autres noms à cette liste. «Donny Van de Beek, Asprilla et bien d’autres encore sont des cas à risque», assure le média ibérique qui s’interroge aussi sur le cas Cristhian Stuani (39 ans). Ce dernier a une option pour prolonger son séjour pour une saison supplémentaire si les deux parties sont d’accord. Son avenir n’est pas encore tranché.

Idem pour d’autres anciens comme Daley Blind (36 ans), Alex Moreno (32 ans) ou Axel Witsel (37 ans), arrivé libre. Des joueurs en prêt, comme Thomas Lemar (Atlético), Bryan Gil (Tottenham), Claudio Echeverri (Manchester City) ou Marc-André ter Stegen (Barça) ne resteront pas. En ce qui concerne l’entraîneur, Michel, rien n’est encore acté. Marca indique qu’il a reçu des offres d’autres clubs mais qu’il est très attaché à Girona. Il envisage de rester si le club lui offre une équipe à la hauteur. Il ne faudra pas forcément compter sur le soutien de Manchester City, qui ne devrait pas envoyer de joueurs en D2. Mais City Group trouvera le moyen de soutenir le projet. En attendant, une dizaine de joueurs vont s’en aller, qu’ils appartiennent au club ou qu’ils soient prêtés.