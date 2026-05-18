CdM 2026 : Olivier Giroud signe avec la BBC

« Je me sens très bien ici. C’est une très belle année. Je suis content d’avoir participé. Oui, en général, on dit que quand on est bien quelque part, ça ne sert à rien d’aller chercher de l’herbe verte ailleurs. Rien n’est acté mais on discute. J’ai toujours dit que si mion corps répondait, je voulais continuer donc why not ». Tels étaient les propos d’Olivier Giroud dimanche soir, lorsqu’il était interrogé sur son avenir au LOSC. Et voilà que l’attaquant a signé un nouveau contrat… pas avec le club nordiste mais avec la télévision anglaise BBC.

La suite après cette publicité

Effectivement, le prestigieux network britannique a annoncé sur son site que l’ancien d’Arsenal et de Chelsea fera partie de l’équipe de consultants du média pour la Coupe du Monde, aux côtés de personnalités comme Alan Shearer, Cesar Azpilicueta, Micah Richards, Joe Hart et Wayne Rooney. Même si ce n’est pas précisé, on imagine qu’il couvrira, entre autres, les rencontres des Bleus, lui qui a pris sa retraite internationale en 2024. En attendant de trouver un nouveau club !