Juventus Turin - AC Milan : les compositions officielles

Choc de Serie A ce dimanche soir à 20h45 où la Juventus Turin, en grande difficulté depuis le début de la saison, accueille l'AC Milan. Après deux défaites et un nul, la Juventus s'avance en 4-4-2 et n'a d'autre choix que de gagner. La Vieille Dame pourra notamment compter sur la présence d'Adrien Rabiot dans l'entrejeu turinois. En face, les hommes de Stefano Pioli se présentent en 4-2-3-1 et pourront bien compter sur le gardien français Mike Maignan, un temps incertain pour cette affiche. En revanche, Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud sont quant à eux forfaits.

La suite après cette publicité

La composition de l'AC Milan : Maignan - Tomori, Kjaer, Romagnoli (cap.), T.Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Rebic.

La composition de la Juventus : Szczesny - Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Bentancur - Dybala, Morata.

Le XI de la Juventus Turin

Le XI de l'AC Milan