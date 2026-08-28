«Il te fout la merde avec ses propres coéquipiers» : les révélations explosives de Landreau sur Matteo Guendouzi

Entraîneur de Lorient entre 2017 et 2019, Mickaël Landreau a vu Matteo Guendouzi éclore avant sa signature à Arsenal en 2018. S’il reconnaît les qualités indéniables du joueur, il garde aussi le souvenir d’un joueur parfois difficile à gérer. Dans l’émission Late Football Club sur Canal+, l’ancien portier des Bleus n’a pas épargné son ancien joueur, au coeur de la polémique depuis ses provocations après la rencontre face à l’OL cette semaine en barrage de Ligue des Champions.

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"Il a du talent, mais un an, deux ans, pas plus" 🗣️



L'avis de Mickaël Landreau sur Mattéo Guendouzi 🇫🇷



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«Depuis qu’il est jeune, il est dans la provocation permanente. Franchement, c’est insupportable de le manager. Dans tous les clubs où il est allé, il est resté un ou deux ans. Il a du talent mais tout le monde n’en peut plus. Il y en a qui vont dire “ouais mais il est gentil”… non. S’il n’est pas titulaire, il te fout la merde à l’entraînement avec ses propres coéquipiers. Humainement parlant, c’est complexe.»