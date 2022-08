MU : offre à venir pour Marco Asensio

Manchester United risque bien d'enchaîner les fameux panic buys pendant cette dernière ligne droite du mercato. Alors qu'ils viennent d'enrôler Casemiro et espèrent en faire de même avec des joueurs comme Antony ou Cody Gakpo - dossier sur lequel nous vous informons en exclusivité sur Foot Mercato - les Red Devils veulent encore piocher à Madrid visiblement.

Comme l'indique le média ibérique Relevo, Manchester United prépare une offre de plus de 30 millions d'euros pour l'international espagnol. Le joueur, dont le contrat expire en 2023, est poussé vers la porte par Florentino Pérez, mais Carlo Ancelotti compte sur lui et n'a pas spécialement envie de s'en débarrasser. D'autres clubs anglais et italiens sont aussi sur le coup.