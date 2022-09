PSG : les matchs que va louper Presnel Kimpembe

La tuile pour Kimpembe (27 ans) et le PSG malgré la victoire 1-0 contre Brest au Parc. Une chose est sûre, c'est qu'il va manquer les deux prochains matchs, à savoir le déplacement mercredi soir au Maccabi Haïfa en C1 et dimanche soir prochain à Lyon en Ligue 1. La faute à un tacle non contrôlé sur Cardona en fin de match alors qu'il n' il n'y avait pas de danger et qu'il avait déjà été averti. Le numéro 3 s'est blessé aux ischios-jambiers à la cuisse gauche et a eu de la chance en plus de ça de ne pas prendre un deuxième jaune à la fois pour l'intervention et son geste d'humeur envers l'arbitre central.

En conférence de presse d'après match, Christophe Galtier a donné des détails, « il souffre d'une lésion musculaire, il va passer des examens et on va attendre dans les 48 heures pour voir la gravité. » En se projetant un peu plus, notamment sur le rassemblement de l'équipe de France qui commence dans huit jours, il pourrait être absent s'il n'est pas remis à temps et louper l'Autriche et le Danemark, les deux derniers matchs de Ligue des nations.