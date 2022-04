Manchester United prépare un lifting XXL

La suite après cette publicité

L'heureux élu. Cet été, Manchester United va débuter une union avec un nouvel entraîneur. Et pour la presse britannique cela ne fait aucun doute, Erik ten Hag et les Red Devils vont se dire oui. Pour le meilleur et pour le pire, le technicien néerlandais aura pour mission de collaborer avec les Mancuniens et de les aider à revenir sur le devant de la scène. Ce qui ne sera pas évident puisque les pensionnaires d'Old Trafford enchaînent les saisons décevantes et sans trophée.

Ten Hag veut bâtir autour de 3 joueurs

Pour y parvenir, les Anglais comptent mener un mercato très important. Ce, même si Man U échoue à se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Ainsi, l'écurie mancunienne a déjà plusieurs joueurs en tête pour satisfaire son futur coach. Declan Rice (West Ham), Kalvin Phillips (Leeds), John McGinn (Aston Villa), Ruben Neves (Wolverhampton), Moussa Dembélé (OL), Richarlison (Everton) et enfin Harry Kane (Tottenham) sont suivis de très près.

On l'a bien compris, Manchester United compte apporter des retouches à presque tous les postes tout en s'appuyant sur quelques éléments en place. Selon le Manchester Evening News, trois éléments du groupe actuel entrent d'ores et déjà dans les plans de Ten Hag. Arrivés l'été dernier, Raphaël Varane et Jadon Sancho représentent l'avenir. Prolongé récemment malgré une saison délicate, Bruno Fernandes est aussi voué à être un pion essentiel du MU version 2022/23.

Plusieurs éléments ne sont pas assurés de rester à long terme

Pour le reste, le débat est ouvert. Le MEN explique que David De Gea, 31 ans, sera a priori dans les cages l'année prochaine. Mais sous contrat jusqu'en 2023, le portier pourrait vivre sa dernière saison sous le maillot des Red Devils. Son style de jeu pourrait aussi ne pas être compatible avec celui proposé par Ten Hag. Dans le dur, Harry Maguire et Luke Shaw ne sont pas assurés de rester à long terme à MU. Au milieu aussi, avec le départ de Paul Pogba, en fin de contrat, il faudra apporter du sang neuf. Enfin devant, Cristiano Ronaldo a de grandes chances de plier bagages.

Hier, le MEN affirmait que les Red Devils n'étaient plus fermés à un départ afin notamment de ne pas mettre de pression sur son nouveau coach avec un joueur qui veut être titulaire à toutes les rencontres. CR7 pourrait donc rester ou partir dans un an, mais ce n'est pas avec lui qu'il faudra construire. Idem pour Cavani, en fin de contrat, ou Anthony Martial, qui devrait s'en aller. En revanche, la porte sera vraisemblablement fermée pour Marcus Rashford, que les dirigeants veulent conserver. Le changement ça commence maintenant à Manchester !