LdC : Mbappé joueur le plus rapide… mais aussi celui qui marche le plus

L’Observatoire du football CIES a livré une analyse détaillée des vitesses maximales atteintes par les joueurs encore en lice en Ligue des Champions. Les résultats mettent en lumière des performances impressionnantes, notamment du côté des défenseurs centraux où l’ancien lensois Abdukodir Khusanov, évoluant à Manchester City, a enregistré la vitesse la plus élevée avec 35,8 km/h. Les latéraux parisiens Achraf Hakimi et Nuno Mendes figurent également parmi les plus rapides dans leur catégorie, tandis qu’Archie Gray domine chez les milieux centraux.

Du côté des joueurs offensifs, Kylian Mbappé confirme une nouvelle fois son statut de sprinteur avec une pointe à 35,7 km/h. L’étude met aussi en évidence la répartition des efforts selon la vitesse : malgré leur explosivité, certains avant-centres passent une part notable de la rencontre à des vitesses très faibles. Kylian Mbappé, Victor Osimhen et Luis Suárez apparaissent comme ceux ayant couvert le plus de distance en marchant, illustrant les phases d’attente ou de repli défensif.

