Ballon d'Or 2021 : la réaction de Robert Lewandowski

À chaque fois qu’un trophée est basé sur un vote démocratique, il est forcément subjectif et donc souvent soumis à la critique. Mais cette cérémonie du Ballon d’Or 2021 aura beaucoup fait jaser. Avant même la remise de ce que certains considèrent comme le Graal, l’évocation du possible triomphe de Lionel Messi faisait parler.

L’Argentin a certes remporté la Copa América, mais une majeure partie de l’opinion publique voulait voir Robert Lewandowski être enfin récompensé. Privé de Ballon d’Or en 2020 (en raison de la pandémie), l’attaquant du Bayern Munich n’a pas remporté de trophée aussi fort qu’une coupe continentale cette année, mais ses performances en 2021 laissaient penser qu’il avait toutes ses chances.

Lewandowski félicite Messi

Mais à l’annonce de la création du prix grotesque du meilleur buteur de l’année, tout le monde a compris. Lewandowski a eu droit à sa breloque et Messi au Ballon d’Or. Chose rare, l’Argentin a surpris toute l’assistance en demandant à ce que France Football fasse un effort et donne le Ballon d’Or 2020 au Munichois. Un geste de grande classe. Et si certaines personnes de la planète football peinent à accepter la victoire de Messi, Lewandowski a offert un cours de fair-play.

« Pour commencer, je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J'ai remporté le prix du buteur de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent. Je tiens à remercier mon club, le Bayern Munich, pour le fait de me donner la possibilité de réussir et réaliser mes rêves. Je tiens à remercier mes coéquipiers de l'équipe nationale polonaise et du Bayern Munich. Je tiens également à remercier mes fans de me soutenir chaque jour, cela signifie beaucoup pour moi. Et le plus important, un grand merci à ma famille merci maman, merci Anna - tu es l'amour de ma vie et ma meilleure amie, merci à ma sœur Milena et à mes amis et à l'équipe de direction pour le soutien continu, la base de mes réalisations. Merci », a-t-il posté sur son compte Instagram.