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Le Real Madrid veut prolonger Aurélien Tchouaméni

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Aurélien Tchouameni lors du Mondial des Clubs @Maxppp

Malgré les rumeurs l’envoyant du côté de Manchester United, Aurélien Tchouaméni n’est pas près de quitter la capitale espagnole. Selon nos informations, le Real Madrid souhaite en effet prolonger le contrat du milieu français, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2028.

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Cette saison, Tchouaméni s’est installé en tant que taulier de l’effectif et est désormais considéré comme indispensable par le staff madrilène. Sa polyvalence, sa capacité à dépanner en défense centrale, et son rôle de sentinelle dans le milieu d’Alvaro Arbeloa en font un profil irremplaçable. Le club envisage également de revoir son salaire à la hausse, en récompense d’un niveau de jeu qui a nettement progressé cette saison.

Pub. le - MAJ le
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