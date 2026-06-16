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Coupe du Monde

CdM 2026 : Donald Trump au cœur d’une nouvelle grosse polémique

Par Allan Brevi
1 min.
Gianni Infantino Donald Trump @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 se dispute aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une information révélée par talkSPORT fait déjà beaucoup réagir. Selon le média britannique, Donald Trump devrait participer à la remise du trophée lors de la finale du 19 juillet au MetLife Stadium aux côtés de Gianni Infantino. Plus surprenant encore, le président américain serait autorisé à rester sur le podium avec les futurs champions et même à soulever le trophée avec eux, comme il l’avait déjà fait lors de la dernière Coupe du Monde des clubs.

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La FIFA ne verrait aucun inconvénient à déroger à son protocole habituel pour cette cérémonie. La présence de Donald Trump lors du sacre de Chelsea au Mondial des clubs 2025 avait déjà suscité de nombreuses réactions, certains joueurs semblant surpris de le voir au cœur des célébrations. Des sources proches de la Maison Blanche estiment d’ailleurs que le président américain pourrait de nouveau choisir de rester auprès de l’équipe victorieuse lors de la remise du trophée, un scénario qui risque de faire parler si la situation se confirme lors de la finale du Mondial.

Pub. le - MAJ le
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