L’ex-juré français ne voterait pas pour Kylian Mbappé cette année

Qui sera élu Ballon d’Or 2026 ? La question agite la majorité des débats depuis plusieurs semaines, alors que les joueurs concernés par le trophée rivalisent à coups d’interviews plus ou moins maladroites. Les jurés ont jusqu’au 28 septembre pour envoyer leurs votes, et le résultat final sera dévoilé le 26 octobre à Londres. Et en parlant des jurés, l’ancien juré français Pascal Ferré, qui a voté durant 7 ans, a fait comprendre dans une interview au Parisien que son choix ne se serait pas porté sur Kylian Mbappé cette saison.

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« Je ne vais pas donner de nom, mais je vais livrer mon raisonnement. Le Ballon d’or, c’est le meilleur joueur du monde. Et je ne crois pas que le meilleur joueur du monde puisse ne pas avoir gagné aucun des deux grands titres majeurs que sont la Coupe du monde et la Ligue des champions. Le Ballon d’or doit aussi consacrer cet aboutissement collectif et ne pas récompenser un soliste qui se sera distingué mais qui, à l’arrivée, n’aura pas fait aboutir le projet collectif », a-t-il exposé. Satanée saison blanche…