Comment le FC Barcelone gère la préparation du Clásico après sa lourde défaite à Paris

Plus tôt cette semaine, le FC Barcelone est redescendu sur terre… Les Catalans, qui réalisaient un début de saison impressionnant, se sont cassé les dents sur le Paris Saint-Germain, s’inclinant (4-2). Un résultat qui n’était pas forcément attendu à Barcelone, où une bonne partie des médias et des supporters était convaincue que, cette fois, c’était possible de venir à bout du double champion d’Europe.

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Mais les Culés pourraient retrouver le sourire dès dimanche, à condition de battre l’ennemi juré madrilène lors du Clásico, évidemment. Pour la majorité des observateurs, ce FC Barcelone est le grand favori d’un duel qui peut déjà s’avérer décisif pour la course au titre de Liga, puisque la bande de Lamine Yamal prendrait déjà neuf points d’avance sur les Merengues en cas de victoire. Seulement, beaucoup sont inquiets des conséquences que cette défaite face à Paris pourrait avoir sur le vestiaire du Barça, qui reste en plus de ça assez jeune.

Les joueurs sont déterminés

Raphinha, capitaine du FC Barcelone, était d’ailleurs conscient de tout ça et après le match, il a adressé un premier discours, visant à remobiliser et à tranquilliser ses coéquipiers. Un geste de leader, qui a porté ses fruits. Mundo Deportivo indique ainsi qu’en interne, on ne cède pas à la panique. Forcément, le vestiaire catalan est déçu et aurait voulu gagner, histoire de taper du poing sur la table sur la scène européenne. Mais les Blaugranas savent que la saison est longue, et que les titres se gagnent plus tard dans la saison. Les joueurs et le staff ont totalement confiance en leurs qualités et sont convaincus qu’ils vont dans la bonne direction, malgré la défaite à Paris.

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De son côté, Sport confirme que les joueurs du Barça ont rapidement tourné la page et qu’ils sont ultra-motivés pour faire mal à leur ennemi juré. Preuve en est, jusqu’à onze joueurs de l’équipe, dont des titulaires comme Lamine Yamal, Pedri et Gerard Martin, se sont présentés au centre d’entraînement pour travailler, et ce alors qu’Hansi Flick leur avait donné un jour de repos. Le média catalan rajoute tout de même qu’Hansi Flick a tiré des enseignements de cette défaite, et qu’il devrait procéder à certains ajustements, notamment dans le secteur défensif, où son arrière-garde a pris l’eau et où Joan Garcia a évité une véritable humiliation au tableau d’affichage. Le Real Madrid est prévenu.