Iliman Ndiaye veut rejoindre Manchester City

Le mercato anglais pourrait encore s’emballer dans ses derniers jours avec plusieurs mouvements d’envergure. Ce matin, The Athletic révélait un intérêt de Manchester City pour Iliman Ndiaye. Les Skyblues ne sont pas contre l’idée de vendre Jack Grealish, mais à condition de lui trouver un remplaçant. Dans la mesure où l’international anglais aimerait retourner à Everton, l’idée de voir Iliman Ndiaye faire le chemin inverse apparaît comme la suite logique.

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Ce n’est pas l’international sénégalais qui s’opposera à cette possibilité. Selon nos informations, Iliman Ndiaye veut en effet rejoindre Manchester City, et il a fait du club anglais sa priorité en cas de départ d’ici la fin du mercato. En parallèle, les discussions avancent positivement entre les deux clubs, qui ont encore quelques jours pour trouver un accord sur le transfert de l’ancien Marseillais.

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Manchester City pourrait encore réaliser deux gros transferts cet été

Après un rendez-vous manqué avec son club de coeur l’OM en 2023, Iliman Ndiaye a su rebondir du côté d’Everton. Devenu un titulaire indiscutable chez les Toffees depuis sa signature, l’ailier de 26 ans s’est aussi affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat anglais à son poste. Lors de sa première saison de Premier League, Ndiaye avait inscrit 9 buts.

Il en avait marqué 6 la saison passée, et délivré 3 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2029 chez les Toffees, l’ancien joueur de Sheffield United est valorisé à hauteur de 55 millions d’euros par Transfermarkt. Il pourrait être l’un des derniers gros transferts de l’été du côté de Manchester City, qui souhaite également recruter Enzo Fernandez.