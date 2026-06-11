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Officiel Coupe du Monde

Coupe du Monde : l’Argentine appelle un renfort suite au forfait de Balerdi

Par Jordan Pardon
1 min.
Marcos Senesi avec Bournemouth @Maxppp

Blessé lors d’une séance d’entraînement de l’Argentine, Leonardo Balerdi a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Le défenseur de l’OM sera remplacé comme l’a annoncé la Fédération argentine de football ce jeudi. C’est Marcos Senesi, le nouveau défenseur de Tottenham, qui a été appelé pour le remplacer.

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Pour rappel, l’Argentine lancera sa Coupe du Monde dans la nuit de mardi à mercredi avec un premier choc face à l’Algérie (3h00 heure française). Les champions du monde en titre défieront ensuite l’Autriche, cinq jours plus tard, et la Jordanie.

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