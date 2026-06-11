Coupe du Monde : l’Argentine appelle un renfort suite au forfait de Balerdi

Blessé lors d’une séance d’entraînement de l’Argentine, Leonardo Balerdi a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Le défenseur de l’OM sera remplacé comme l’a annoncé la Fédération argentine de football ce jeudi. C’est Marcos Senesi, le nouveau défenseur de Tottenham, qui a été appelé pour le remplacer.

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#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

Pour rappel, l’Argentine lancera sa Coupe du Monde dans la nuit de mardi à mercredi avec un premier choc face à l’Algérie (3h00 heure française). Les champions du monde en titre défieront ensuite l’Autriche, cinq jours plus tard, et la Jordanie.