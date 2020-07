Ander Herrera n'a pas l'intention de quitter le PSG

La première saison d'Ander Herrera (30 ans) au Paris SG n'est pas forcément une énorme réussite, entre blessures à répétition et concurrence accrue dans l'entrejeu. Pour autant, le milieu de terrain se sent bien chez les champions de France et n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs de sitôt comme il l'a expliqué au micro de la radio espagnole Onda Cero ce lundi soir.

«Je veux profiter de l'une des meilleurs équipes du monde. J'ai encore 4 ans de contrat ici, je joue avec quelques uns des meilleurs joueurs du monde, qui visent le Ballon d'Or tous les ans. Je suis heureux ici. J'aime mon quotidien. Je veux en profiter au maximum. Je me sens bien ici, je veux être ici», a-t-il lancé, se disant également très bien adapté à la Ville lumière. «Je suis très bien ici, j'adore la ville, c'est la plus belle ville du Monde après Saragosse, le trafic est un peu fou, mais je ne peux pas me plaindre, on est heureux, ma famille est bien, je vis près de l'Arc de Triomphe», a-t-il ajouté. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors pourquoi changer ?