Real Madrid : pourquoi la science donne tort à Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Júnior

Kylian Mbappé ne défend pas assez ? Vinicius Junior non plus ? Depuis son arrivée au Real Madrid, le constat revient inlassablement dans les analyses et les débats autour du club merengue. L’attaquant français est régulièrement pointé du doigt pour son implication jugée insuffisante sans ballon, notamment lorsque le Real Madrid doit presser haut ou récupérer rapidement après une perte de balle. Une critique qui s’est progressivement étendue à l’ensemble du secteur offensif madrilène, où les individualités brillent davantage par leurs qualités balle au pied que par leur capacité à harceler pendant de longues séquences les défenseurs adverses. Pourtant, et si cette apparente faiblesse n’était pas aussi simple à juger qu’il n’y paraît ? Le football moderne a fait du pressing une arme tactique incontournable, mais ses conséquences physiologiques et neurologiques sont rarement évoquées lorsqu’il est question de demander à un attaquant de courir toujours plus. C’est précisément là que l’analyse du Dr Flavien Baour, médecin MPR et médecin du sommeil basé à Paris, devient particulièrement intéressante. « Nul doute que le Real Madrid possède des attaquants qui sont parmi les meilleurs joueurs de football du monde, il y a pourtant un domaine où ils participent un peu moins : le pressing », écrit-il. Une remarque qui ne cherche pas à dédouaner les joueurs madrilènes, mais à poser une autre question. Dans un sport où le ballon circule plus vite qu’un joueur lancé à pleine vitesse, quel est réellement l’intérêt de multiplier les courses si le cerveau de l’adversaire est déjà capable d’anticiper le mouvement ? Le pressing est devenu une obsession tactique, mais il constitue surtout une véritable agression cognitive pour celui qui doit jouer sous pression.

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Car le pressing ne consiste pas simplement à courir vers un adversaire pour l’empêcher de jouer. Il cherche à réduire son temps disponible, à perturber sa perception et à provoquer une décision précipitée. « Le pressing fonctionne parce qu’il attaque en même temps trois éléments du système nerveux du porteur de balle : le recueil visuel de l’espace, le choix d’action dans le cortex du joueur, puis le programme moteur qui envoie le ballon », explique le Dr Baour. Une approche qui permet de regarder autrement le comportement des attaquants. Lorsqu’un joueur offensif du Real Madrid ne déclenche pas immédiatement une course vers le porteur, il ne s’agit donc pas uniquement d’une question d’envie ou d’investissement physique. La réflexion peut aussi être tactique et neurologique. « Un attaquant qui monte vite sur un défenseur avec la balle force son regard à se fixer sur la menace, la carte mentale de ses partenaires se fige, et le pied exécute un geste moins automatique, moins précis, souvent trop tôt, c’est moins risqué de faire un dégagement en touche, parfois trop tard, ce qui donnera souvent une occasion de but », détaille le médecin. Autrement dit, le simple fait de faire monter la pression suffit à modifier la manière dont le cerveau adverse traite l’information. Et lorsque le temps manque, le joueur ne choisit plus nécessairement la meilleure solution. Il choisit souvent celle qui lui semble la plus sûre. Voilà pourquoi le pressing peut être aussi efficace, mais aussi pourquoi il ne peut pas être réduit à une simple question de kilomètres parcourus par les attaquants.

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La vision au cœur de tout

Le premier mécanisme mis en avant par le Dr Baour concerne précisément la vision et la manière dont un joueur construit sa perception de l’espace avant même de recevoir le ballon. Le cerveau d’un footballeur ne se contente pas de regarder le cuir. Il doit simultanément observer les déplacements de ses partenaires, les espaces disponibles, les défenseurs qui arrivent dans son dos et les solutions susceptibles de disparaître en quelques fractions de seconde. « La fovéa, tout au centre du champ visuel, donne l’acuité nécessaire pour coller le ballon au pied. Autour, la vision périphérique détecte le mouvement et les masses, avec une résolution plus faible », rappelle-t-il. Un milieu qui reçoit doit ainsi réussir à faire cohabiter plusieurs informations. « Le centre du regard sur le cuir et la périphérie sur les courses, les intervalles et les pressings. » Or, dès qu’un joueur est agressé par un adversaire, cette capacité se dégrade. « Dès que le buste reste fermé face au passeur, dos au jeu, en pivot, une grande part de ce champ utile disparaît. Le joueur voit ce qui est devant lui et perd ce qui se passe derrière, là où l’équipe a besoin d’attaquer. » Les défenses hautes ont parfaitement intégré cette réalité et peuvent utiliser l’orientation du corps comme un signal pour accélérer collectivement. C’est ici que le pressing rejoint directement la médecine. Le joueur qui reçoit n’est pas seulement confronté à une menace physique. Il voit littéralement une partie de son environnement disparaître de son champ d’action.

Le cerveau doit alors reconstruire en permanence cette carte du terrain, ce qui explique l’importance d’un phénomène bien connu des spécialistes de la performance, le scanning. « Pour reconstruire l’espace avant la réception, le cerveau a besoin d’échantillons visuels répétés. Le scanning, c’est-à-dire de brefs détournements de tête loin du ballon, sert précisément à ça », explique le Dr Baour. Les travaux consacrés aux joueurs de Premier League montrent ainsi que les milieux et les défenseurs axiaux scannent davantage que les attaquants et que cette fréquence diminue lorsqu’un adversaire est très proche. « Les meilleurs milieux observés font de l’ordre de cinq à huit scans dans les dix secondes qui précèdent le ballon. » Sous pression, ce travail devient beaucoup plus compliqué puisque « le système nerveux priorise le stimulus urgent, ballon + défenseur, et cesse de mettre à jour la carte mentale des partenaires ». Le joueur peut alors recevoir avec une vision du terrain déjà dépassée de plusieurs secondes, ce qui suffit pour transformer une bonne situation en mauvaise décision. Le Dr Baour résume cette bascule avec une formule particulièrement parlante. « L’attention se ferme sur la menace. » Le cerveau conserve l’information la plus urgente et délaisse les éléments plus éloignés, comme un appel dans le dos, un partenaire libre ou un changement de côté. Les mécanismes liés à l’anxiété renforcent encore cette tendance puisque l’attention se porte davantage vers le stimulus immédiat que vers la solution construite quelques secondes auparavant. Le pressing devient donc une bataille pour le temps, mais aussi pour l’attention.

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Un rôle direct sur le cerveau

Cette surcharge visuelle ne s’arrête pourtant pas au regard. Elle finit par peser directement sur les fonctions exécutives du joueur, autrement dit sur cette partie du cerveau chargée de traiter les informations, de choisir une solution et d’adapter le geste à la situation. Recevoir sous pressing devient alors beaucoup plus complexe qu’un simple contrôle orienté. « Recevoir sous pressing est au minimum une double tâche, mais plus souvent une quadruple tâche », écrit le Dr Baour. Le joueur doit « contrôler le ballon + inhiber la réponse primitive de dégagement ou de conduite dans le contact + actualiser en mémoire de travail la position des partenaires + choisir une option ». Une succession d’opérations qui doit pourtant être réalisée en quelques instants. L’inhibition empêche le joueur de frapper immédiatement le ballon ou de se débarrasser du danger, la mémoire de travail lui permet de conserver une représentation de la position de ses partenaires et la flexibilité cognitive doit lui permettre d’abandonner le plan initial pour trouver une nouvelle solution. « Ces trois fonctions pèsent surtout sur le cortex préfrontal », précise le médecin. Lorsque le temps disponible devient trop court, le cerveau finit par privilégier l’option la moins coûteuse. « Quand le temps disponible tombe sous quelques centaines de millisecondes, le système bascule vers l’option la moins coûteuse : passe en retrait / ballon long / perte de balle. » Voilà pourquoi un pressing réussi peut provoquer une erreur sans même provoquer directement une récupération. Le simple fait de contraindre le cerveau adverse à prendre une décision dans l’urgence suffit parfois à obtenir le résultat recherché.

Le dernier élément avancé par le Dr Baour permet de comprendre pourquoi cette pression peut ensuite se propager à toute une équipe et pourquoi les conséquences d’un pressing ne sont pas toujours visibles au premier duel. Même lorsqu’une ligne de passe existe, le geste technique lui-même peut perdre en qualité. « Chez le joueur entraîné, une passe de quinze mètres est largement automatisée », explique-t-il, en comparant ce fonctionnement à celui du vélo une fois l’apprentissage acquis. Mais sous la menace, ce geste normalement automatique peut être perturbé. « Une partie de l’attention part vers le duel imminent, donc moins de ressources restent pour calibrer la trajectoire. Une autre partie de l’attention revient sur le geste lui-même : le joueur reprend un contrôle conscient d’un mouvement qui devrait être géré par le cerveau reptilien. » Résultat, « le membre gagne en raideur et perd en finesse ». Et le plus intéressant est que l’erreur ne s’arrête pas au premier joueur pressé. « Le pire : ces erreurs se transmettent d’un joueur à l’autre », affirme le Dr Baour. Une analyse de passes en Premier League rapportée par The Athletic montre ainsi qu’après une mauvaise remise, le joueur suivant dispose de 19 % de temps en moins sur le ballon et gagne 31 % de distance en moins vers le but adverse. « Le pressing se propage d’un cerveau à l’autre. Le premier a mal vu, le second reçoit déjà trop tard, avec moins d’espace et un programme moteur plus pauvre. » Depuis les grandes équipes de Jürgen Klopp et la généralisation du contre-pressing, cette approche a pris une place considérable dans le football européen. Mais elle permet aussi de poser un regard différent sur les attaquants du Real Madrid. Peut-être que la question n’est pas seulement de savoir pourquoi Kylian Mbappé, Vinicius ou leurs partenaires ne pressent pas suffisamment. Peut-être faut-il aussi comprendre ce que leur propre pressing demande au cerveau de l’adversaire et pourquoi, dans certaines situations, la course la plus utile n’est pas forcément celle que les statistiques ou le regard du spectateur identifient immédiatement.