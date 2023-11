PSG-Newcastle : plusieurs anciens joueurs parisiens présents au Parc

Le Paris Saint-Germain ouvre les portes du Parc des Princes, ce mardi soir, au club anglais de Newcastle, pour la 5ème journée du groupe F de Ligue des Champions. Un match important, une affiche décisive pour la course à la qualification en 8es de finale. En cas de victoire contre les Magpies et d’un résultat autre qu’un succès de l’AC Milan contre Dortmund, Paris sera officiellement qualifié.

Et pour cette belle soirée, le PSG a mis les petits plats dans les grands. Les anciens joueurs parisiens Clément Chantôme, Amara Simba, Pedro Miguel Pauleta, Jimmy Algerino, Yohan Cabaye et Laurent Robert sont tous présents au Parc des Princes ce soir pour soutenir le PSG contre Newcastle. Les deux derniers cités ont d’ailleurs porté le maillot des deux équipes. Ils ont même pris le temps pour chanter avec le Virage Auteuil et le Collectif Ultras Paris.