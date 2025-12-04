MU : Manuel Ugarte et 3 autres joueurs poussés vers la porte

L’hiver va être animé en Angleterre. Et particulièrement du côté de Manchester United, où on sait qu’il faut se renforcer pour prétendre à une place en Ligue des Champions pour la saison à venir. Actuellement septièmes au classement de la Premier League, les Mancuniens espèrent notamment recruter dans l’entrejeu. Et pour être en règle avec le fair-play financier de la Premier League, les Red Devils, qui ont lâché 250 millions d’euros l’été dernier, vont devoir dégraisser.

Selon ESPN, quatre joueurs sont sur le marché pour le mois de janvier. On retrouve ainsi Kobbie Mainoo, dont la situation contractuelle n’avance pas, et son contrat expire toujours en 2027, ce qui force les Mancuniens à le vendre rapidement. L’ancien Parisien Manuel Ugarte, à peine utilisé par Ruben Amorim cette saison (2 titularisations en PL pour 9 apparitions au total) est aussi sur le marché, tout comme Tyrell Malacia et Joshua Zirkzee. Avis aux intéressés.