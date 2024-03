La LFP promeut la Journée internationale des droits des femmes

La LFP profite de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars pour mettre en lumière son combat contre le sexisme en tribunes. Dans cette démarche, la Ligue s’est associée avec Her Game Too, qui lutte en faveur d’une plus grande inclusion dans le sport. «Cette sensibilisation se concrétise par la mise en place d’actions communes avec les clubs et institutions auprès de leur public, de leurs joueurs, et de leur centre de formation – le tout visant à faire des stades un endroit accueillant pour toutes et tous», précise l’institution dans son communiqué.

La 25e journée de Ligue 1 et la 28e journée de Ligue 2 prévues le week-end prochain «seront entièrement dédiées à la valorisation du public féminin dans les stades.» Un clip intitulé Le Siège sera diffusé dans les différents stades sensibilisant les spectateurs à la lutte contre le sexisme dans les enceintes sportives et plus globalement dans la société. D’autres actions seront menées comme l’accompagnement des joueurs sur la pelouse ou encore le coup d’envoi fictif donné par des filles, en plus d’une banderole déployée sur la pelouse.