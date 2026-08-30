Monaco : Brunner dégoûte l’OM et s’offre un doublé

Paris Brunner s’offre un doublé face à l’OM. Après avoir déjà trouvé la faille, l’attaquant allemand a récidivé à la 54e minute pour permettre à Monaco de faire le break.

La suite après cette publicité

LA PUISSANCE 🚀



🇩🇪 Brunner dépose la défense et double la mise pour les Monégasques#ASMOM pic.twitter.com/XbOtXHlOwQ — L1+ (@ligue1plus) August 30, 2026

Lancé côté droit, Brunner a remonté près de 40 mètres avant de rentrer dans la surface. Après avoir déposé Geoffrey Kondogbia puis éliminé Conrad Egan-Riley, il a parfaitement ajusté Jeffrey de Lange du gauche pour inscrire un superbe deuxième but dans ce match.