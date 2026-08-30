Ligue 1
Monaco : Brunner dégoûte l’OM et s’offre un doublé
1 min.
@Maxppp
Paris Brunner s’offre un doublé face à l’OM. Après avoir déjà trouvé la faille, l’attaquant allemand a récidivé à la 54e minute pour permettre à Monaco de faire le break.
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LA PUISSANCE 🚀— L1+ (@ligue1plus) August 30, 2026
🇩🇪 Brunner dépose la défense et double la mise pour les Monégasques#ASMOM pic.twitter.com/XbOtXHlOwQ
Lancé côté droit, Brunner a remonté près de 40 mètres avant de rentrer dans la surface. Après avoir déposé Geoffrey Kondogbia puis éliminé Conrad Egan-Riley, il a parfaitement ajusté Jeffrey de Lange du gauche pour inscrire un superbe deuxième but dans ce match.
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