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Ligue 1

Monaco : Brunner dégoûte l’OM et s’offre un doublé

Par Valentin Feuillette
1 min.
AS Monaco Brunner @Maxppp
Monaco 2-0 Marseille

Paris Brunner s’offre un doublé face à l’OM. Après avoir déjà trouvé la faille, l’attaquant allemand a récidivé à la 54e minute pour permettre à Monaco de faire le break.

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Lancé côté droit, Brunner a remonté près de 40 mètres avant de rentrer dans la surface. Après avoir déposé Geoffrey Kondogbia puis éliminé Conrad Egan-Riley, il a parfaitement ajusté Jeffrey de Lange du gauche pour inscrire un superbe deuxième but dans ce match.

Pub. le - MAJ le
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