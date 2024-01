Joey Barton attaqué en justice

Multipliant les prises de position misogynes depuis quelques semaines et attaquant les femmes commentant et analysant le football, Joey Barton ne s’est pas fait que des amis en Angleterre. Le gouvernement s’est d’ailleurs saisi de la situation comme l’a annoncé Stuart Andrew le ministre des Sports. Parmi les personnes les plus touchées par les propos de Joey Barton, on retrouve Lucy Ward et Eni Aluko que l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a comparé à Rose et Fred West, deux des plus gros tueurs en série du pays.

«J’ai vraiment eu peur cette semaine. Je n’ai quitté ma maison que vendredi et je suis maintenant à l’étranger. Il est vraiment important de dire que les abus en ligne ont un impact direct sur votre sécurité et sur votre sentiment de sécurité dans la vraie vie. Je me suis senti menacé cette semaine. J’avais l’impression que quelque chose allait m’arriver» avait d’ailleurs annoncé Eni Aluko dans une vidéo. Cette dernière avait été aussi comparée aux dictateurs Pol Pot et Joseph Staline par Joey Barton. Selon The Telegraph, Eni Aluko a donc engagé une action en justice contre l’ancien joueur anglais tout comme Lucy Ward.