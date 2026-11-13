OM : Medhi Benatia accuse Pablo Longoria d’avoir menti
Menu Latour, un tout nouveau programme diffusé ce soir à minuit sur Canal+, accueille un premier invité très bon client des médias : Medhi Benatia. Devenu consultant pour la chaîne cryptée, l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille est une nouvelle fois revenu sur ses déboires phocéens, et notamment sur le mercato hivernal 2026.
« Le coach (Roberto De Zerbi, ndlr), il pensait qu’au mois de janvier,
on allait avoir 30 millions d’euros pour recruter, pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : "Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse (rentrer) 35 millions d’euros !", il me dit : "Quoi ?! Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit !". Bah non, moi non plus ! (…) Moi, il (Pablo Longoria, ndlr) m’a menti en tout cas. Je le dis à la télé, il m’a menti. Bien sûr qu’il m’a menti », a-t-il confié, dans des propos dévoilés par L’Equipe
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