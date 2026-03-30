Belgique, Naples : Romelu Lukaku sort du silence pour s’expliquer

Ces derniers jours, la tension est montée d’un cran entre Romelu Lukaku et le Napoli. La raison ? L’attaquant des Partenopei a fait le choix de prolonger son séjour en Belgique afin de soigner ses pépins physiques. Une décision mal accueillie par le club italien qui n’aurait pas donné son accord pour ce traitement. À l’heure où la presse transalpine annonce que le Napoli s’apprête à sanctionner son joueur, ce dernier a fait une mise au point sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Cette saison a été particulièrement éprouvante pour moi, entre ma blessure et un deuil personnel. Je sais que ma situation a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, et il est important de clarifier les choses. La vérité, c’est que depuis quelques semaines, je ne me sens pas bien physiquement. J’ai consulté un médecin pendant mon séjour en Belgique, et les examens ont révélé une inflammation et la présence de liquide au niveau de mon fléchisseur de la hanche, près de ma cicatrice. C’est le deuxième problème que je rencontre depuis mon retour début novembre. J’ai choisi de faire ma rééducation en Belgique afin d’être prêt à aider l’équipe quand je serai appelé. Je pense que la plupart d’entre vous ont vu l’interview que j’ai donnée à Vérone. Je ne pourrais jamais abandonner Naples, jamais. Il n’y a rien que je souhaite plus que de jouer et de faire gagner mon équipe, mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être à 100 % de mes capacités physiques, car ce n’était pas le cas récemment, et cela a eu un impact négatif sur mon moral. Cette année a été difficile, mais au final, je reviendrai et j’aiderai Naples et l’équipe nationale. leurs objectifs respectifs lorsqu’ils seront sollicités… C’est tout ce que je veux», a-t-il posté dans une story publiée sur son compte Instagram.