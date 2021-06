Euro 2020 : audience record pour Allemagne - France

À l’occasion du premier match des Bleus dans cet Euro face à l’Allemagne hier soir (victoire 0-1), M6 a réalisé la meilleure audience de l’année. Comme le rapporte Médiamétrie, la chaîne a réuni en moyenne 15,1 millions de téléspectateurs (soit 57,5% de la part d’audience) avec un pic à 17,4 millions. Cette moyenne représente donc la meilleure audience de l’année.

Comme le rapporte L'Équipe, le match d’ouverture de l’Euro 2016 opposant la France à la Roumanie avait regroupé 14,5 millions de téléspectateurs sur TF1 soit 54,8% de part d’audience à ce moment-là. Un chiffre plus élevé hier, peut-être à cause de l’opposition un poil plus alléchante sur le papier.