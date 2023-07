Mercato OL : Laurent Blanc fait passer des messages

La suite après cette publicité

C’est tendu à l’Olympique Lyonnais. Après avoir recruté Clinton Mata et Skelly Alvero, le club rhodanien ne peut désormais plus dépenser plus d’argent qu’il n’en reçoit. La faute à la DNCG qui a confirmé l’encadrement de la masse salariale et des transferts des Gones. Une mauvaise nouvelle qui a d’ailleurs fortement agacé John Textor. Et au milieu de tout ça, il y a Laurent Blanc. Le Cévenol avait confié récemment avoir vécu des moments compliqués la saison dernière.

À nouveau privé d’Europe, le coach lyonnais ne veut pas revivre le même calvaire. Et pour cela, il ne cesse de faire passer ses messages. Ce mercredi, juste avant le coup d’envoi du match amical face à Manchester United, le champion du monde 2018 a remis le couvert au micro de Canal+. « On espère avoir de nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui jouent aujourd’hui, qui ne vont peut-être pas jouer pour l’OL toute la saison, qui seront prêtés même vendus, donc l’effectif est en train de se dessiner. Il y a une ossature qui est là qui va faire la saison, qui sera presque celle de l’année dernière. »

À lire

Amical : Manchester United s’offre l’OL grâce à Van de Beek !

«N’oublions pas que Cherki, il y a six mois, il n’avait pas enchaîné trois matches titulaire avec l’équipe première»

Blanc fait face à une équation compliquée puisqu’il attend des renforts, mais veut éviter une saignée de ses meilleurs jeunes talents, alors que l’OL doit vendre pour espérer recruter. « Je le dis franchement, je le dis à ces jeunes joueurs. Ils ne sont peut-être pas encore prêts à 100% pour aller dans de grands clubs. Essayons de le garder encore une année », a-t-il confié, en envoyant un nouveau message à Rayan Cherki et Bradley Barcola, tous les deux annoncés dans le viseur de grands clubs (Chelsea, PSG).

La suite après cette publicité

« C’est ce que je préconise, maintenant, peut-être que je suis un peu égoïste, je vois mon intérêt, mais j’y vois aussi surtout le sien (à Cherki, ndlr). N’oublions pas que Cherki, il y a six mois, il n’avait pas enchaîné trois matches titulaire avec l’équipe première. Il a fait un bonne deuxième partie de saison comme Barcola, qui lui a été très bon aussi. Ces jeunes, pour aller au très très haut niveau… attention. Être sollicité c’est une chose, pouvoir s’imposer c’est une autre. » À bon entendeur.